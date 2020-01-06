“Чорнобиль” виграв "Золотий глобус" як найкращий мінісеріал

Британсько-американський мінісеріал “Чорнобиль” отримав “Золотий глобус” у номінації "Найкращий мінісеріал або телефільм".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цей мінісеріал включає п’ять епізодів і розповідає про події після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції, одній із найбільших техногенних катастроф в історії людства.

Зазначимо, що загалом у конкурсі “Чорнобиль” висувається у чотирьох категоріях.

Загалом за титул найкращого мінісеріалу або телефільму боролися п’ять стрічок. Окрім переможця, це "Пастка-22", "Фоссі/Вердон", "Найгучніший голос" та "Неймовірне".

Нагадаємо, премія «Золотий глобус» присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів. Вона вважається однією з найпрестижніших нагород (після "Оскара") та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.