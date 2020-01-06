“Флібег” - найкращий комедійний серіал року

Британський телесеріал “Флібег” про життя молодої жінки у сучасному Лондоні виграв «Золотий Глобус» у номінації «Найкращий серіал (мюзикл/комедія)”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Конкуренцію “Флібег” становили "Баррі", "Метод Комінські", "Дивовижна місіс Мейзел" та "Політик".

Минулого року «Золотий глобус» у цій категорії дістався американському телесеріалу Чака Лоррі “Метод Комінські”. Виконавець головної ролі Майкл Дуглас також здобув тоді статуетку за свою гру.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно відбувається у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.