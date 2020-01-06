Сценарій фільму "Одного разу у Голлівуді" став найкращим цього року

Голлівудська асоціація іноземної преси «Золотий глобус» визнала сценарій до фільму «Одного разу у Голлівуді» найкращим цього року.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Таким чином, цей американсько-британський драмедійний фільм, режисером та автором сценарію якого є відомий Квентін Тарантіно, виборює свою першу нагороду із п’яти, на які він претендує. Окрім «Одного разу у Голлівуді» за перемогу боролися сценарії стрічок "Шлюбна історія", "Паразити", "Два Папи" та "Ірландець"

Хоча у конкурсі змагаються як повноформатні художні фільми, так і серіали, журі “Золотого глобуса” оцінює лише сценарії кінофільмів.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-а церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно відбувається у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найбільш престижних нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.