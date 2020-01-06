“Спадкоємці” стали найкращим драматичним серіалом року

Сатиричний комедійно-драматичний телесеріал про непрості стосунки у родині американських медіамагнатів “Спадкоємці” виграв "Золотий Глобус" у номінації "Найкращий драматичний серіал".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Конкуренцію “Спадкоємцям” становили "Велика маленька брехня", "Корона", "Вбиваючи Єву" та "Ранкове шоу".

Минулоріч «Золотий глобус» за найкращий драматичний серіал дістався американському шпигунському телесеріалу “Американці”, сценарій до якого написав колишній співробітник ЦРУ Джо Вайсберг. В основі сюжету - заплутане та нерідко криваве протистояння радянських шпигунів.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 77-ма церемонія вручення премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси. Нині вона традиційно проходить у готелі Beverly Hilton в Голлівуді. «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших нагород (після «Оскара») та, крім сфери кінематографії, охоплює також телевізійні фільми й серіали.