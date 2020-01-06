У Голлівуді стартувала 77 церемонія "Золотого глобуса"

На сцені готелю “Beverly Hilton” у Голлівуді стартувала 77 церемонія вручення кінопремії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Ведучий церемонії - британський актор Рік Джервейс.

Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 із них визначають найкращих у сфері кіно, решта 11 – на телевізійному екрані.

За кількістю кінономінацій лідирує "Шлюбна історія" Ноя Баумбаха, висунута у шести категоріях. По п'ять номінацій мають стрічки "Ірландець" Мартіна Скорсезе та "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно. Щодо телесеріалів, то тут решту випередили "Чорнобиль", "Корона" та "Неймовірне", які мають по чотири номінації.

Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», нагороди отримують також і серіали.

Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон та визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.

Традиційно премія «Золотий глобус» присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів.