8 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Собор Пресвятої Богородиці; про чоловічі «пологи» та про астрологічні перспективи року.

На другий день Різдва відзначається Собор Пресвятої Богородиці. Християни вшановують Матір Ісуса Христа – Пресвяту Богородицю Марію. В народі це свято називали просто: Богородиці. Вважалося, що це свято для жіноцтва навіть важливіше, ніж Різдво, оскільки пов’язане з Матір’ю Божою. У народі вірили: якщо вагітна жінка або її чоловік, навіть у разі крайньої потреби, працюватимуть у цей день, то в них народиться дитина з фізичними вадами. На Богородицю починали колядувати й жіночі ватаги. Молодиці відвідували бабів-повитух, які приймали в них пологи, причащаючи вечерею. Цікаво, що на пологи бабу-повитуху намагалися кликати так, щоб ніхто з сусідів не бачив. Це пов’язано з переконанням, що чим менше людей знає про пологи, тим легше вони минуть. З собою баба несла хліб, сіль, зілля, освячений ніж, прядиво, полотно на пелюшки, хустинку. Інколи несла з собою ще й їжу для породіллі. Роль батька під час пологів була пасивною, але в найбільш архаїчних регіонах України – Поліссі й Карпатах існував обряд «кувада» – чоловічих «пологів». Окрім присутності та практичної допомоги, чоловік під час пологів жінки міг по-перше: реально відчувати пологові страждання, а по-друге – імітувати такий біль. На Поліссі сильний знахар міг зробити так, що на чоловіка переходили всі родові болі породіллі й страждав саме він, тоді як жінка народжувала лише фізіологічно, без болю.

З іменинами вітайте Костянтина, Наталку, Улиту і Юхима.

14-15 місячна доба, ми за два дні до повні в Раку. До того ж, на 10-12 січня — зовсім скоро — випадають точні моменти поєднання Сатурна з Плутоном. Дуже цікавий, можна сказати переломний період, але переломний у прихованому вигляді. На цей час припадають фінальні трансформації певних життєвих конструкцій, відбувається демонтаж елементів минулого, необхідний для подальшого росту і розвитку, або ж до деформації та деградації. Відбудеться певний, поки що прихований перелом, який остаточно візуалізується наприкінці 2020 року. Умовно кажучи, приблизно до 18 лютого кораблі наших життєвих доль стоятимуть на якорі. Цьому сприятиме Юпітер, який з 2 січня перебуває в Козерозі. В цей період лише вимальовуються нові маршрути, позначаються цілі, бронюються квитки в нові пункти призначення. Все, що з нами траплятиметься до 18 лютого — ескізи, натяки тих життєвих ситуацій і програм, які розвиватимуться в майбутньому. Після цієї дати ми — хто несміливо й обережно, а хто й стрімголов — вирушить на незвідані раніше території.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1935 році – -26,6, а найтеплішим у 1998 – +7,1.