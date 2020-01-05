5 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Нифонта; орієнтуймося в павучках, їжачках і голубцях, і з чим ліпше почекати.

Ось-ось засяє Різдвяна зірка, хоча, можна сказати, що вона сяє нам з кінця грудня і до середини січня. Сьогодні Церква вшановує преподобного Нифонта, єпископа Кіпрського, який жив у ІV столітті. Він народився в заможній родині, здобув чудову освіту в Константинополі. В дитинстві вирізнявся спокійною лагідною вдачею, був слухняним сином. Однак в юності жив доволі безтурботно, проводячи дні й ночі у пияцтві та розпусті. Якось він зустрів друга дитинства, якого давно не бачив. Той довго мовчки дивився на Нифонта, а потім заплакав і спитав: «Що сталося з твоїм обличчям? Чому воно чорне як у ефіопа?» Нифонт здивувався, а потім зрозумів, що від гріховного життя аж потемнів з виду. Молодий чоловік розкаявся, постригся в ченці, а згодом, вже в досить похилому віці, його висвятили в єпископи.

Закінчувався 40-денний Пилипівський піст, тому українці готувалися гідно зустріти Різдво Христове. Вони не тільки кололи кабанчиків, але й відвідували церкву, сповідалися, прикрашали житло. Серед найулюбленіших різдвяних прикрас були «павучки», яких виготовляли з дрібних житніх стебел у вигляді геометричних фігур. Їх підвішували на довгій волосині з конячого хвоста до центрального сволока хати. Крім “павуків” наші пращури прикрашали домівки «їжачками» і «голубцями» (їх робили з яєчної шкаралупи), але найважливішою прикрасою до Різдва був Дідух. На Правобережжі для декору використовували паперові квіти й “витинанки” — мережані паперові полотнища.

Іменинники сьогодні Павло, Неоніла, Геласій, Василь.

11-12 місячні дні. Місяць росте, неділя – день Сонця. Енергетичний день. Один із найсильніших і найпотужніших днів усього місяця. Але потрібно проявляти обережність і уважність у будь-яких справах. У сім’ї має панувати мир і любов. З «розбором польотів», або просто з серйозними розмовами, ліпше почекати. Сьогодні пробуджуються внутрішні енергії, тому добре попрацювати з чакрами. Можливі приємні сюрпризи. Таланитиме Козерогам, Тільцям і Дівам. Тримайтеся ближче до того, хто для вас є «дарителем благ» і покровителем. Нехай навіть це і близька людина, член родини. Всі позитивні події впродовж дня закладають певну перспективу, тривалу позитивну тенденцію. Камінь дня – сердолік та вогняний опал.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1935 році – неймовірні -26,8, а найтеплішим у 1925 — +8,4.