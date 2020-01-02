Зоопарк у Німеччині могли підпалити китайські "небесні ліхтарики"

Троє жінок, які ненавмисно спричинили пожежу в будинку мавп у зоопарку Крефельд у новорічну ніч, самі прийшли в поліцію.

Про це поінформував 2 січня на пресконференції головний прокурор Ян Фробель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це три жінки віком від тридцяти до шістдесяти років: мати зі своїми двома дорослими дочками", - заявив Фробель.

За його словами, жінки запалили п’ять "китайських небесних ліхтариків", на яких написали побажання. Поліція знайшла чотири ліхтарі, а п'ятий, скоріше за все, й спричинив пожежу.

Начальник відділу кримінальної поліції Герд Гоппман додав, що три обвинувачені надзвичайно шкодують, що спричинили таку трагедію. Комісар також підкреслив, що жінки добровільно прийшли в поліцію у перший день нового року без адвоката. Після допиту родину відпустили, але жінкам, які заявили, що не знали про заборону запусків ліхтариків, загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років або значний штраф.

Збитки від пожежі оцінюються в мільйони євро.

Пожежа забрала життя п’яти орангутангів, двох горил (включаючи найстарішу горилу в зоопарках Європи Массу, якому було 48 років), шимпанзе та кількох менших приматів. Загалом загинули понад 30 тварин. Вижили лише два шимпанзе - Біллі та Лімбо. Але й їм доведеться залишити зоопарк Крефельд, адже будинок мавп неможливо відновити. Жителі Крефельда приносять на місце пожежі м’які іграшки, ставлять свічки та сувенірні фотографії загиблих мавп.

Запускати ліхтарі заборонено в усіх федеральних землях ФРН з 2009 року. Таке рішення було прийняте після того, як внаслідок пожежі, викликаної такою забавою в багатоквартирному будинку в місті Зіген, загинув 10-річний хлопчик. Утім, ліхтарі можна вільно придбати через Інтернет.

Фото: dpa