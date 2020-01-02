Ведмеді у Менському зоопарку вкладаються спати

У Менському зоопарку Чернігівської області бурі ведмеді почали впадати у сплячку, що свідчить про наближення зимових холодів.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила директор зоопарку Зінаїда Максименко.

"Із шести наших ведмедів двоє вже заснули - дівчинка і хлопчик. Хоча самці в нас майже ніколи у сплячку не впадають. Напевно, скоро будуть морози", - зробила припущення вона.

До приємних новорічних новин директор віднесла також народження першого в цьому році малюка - 1 січня в зоопарку знайшовся віслючок. Дещо раніше, в останній декаді грудня, на світ з’явилися два муфлони.

Менський зоопарк - єдиний в Україні, що розташований у райцентрі (м. Мена). Він був створений у 1977 році і нині займає площу майже 9 га. Колекція тварин налічує 150 видів та складає близько 1000 особин. Щорічно зоопарк приймає до 50 тис. відвідувачів, половина яких - діти. Зоопарк належить до комунальної власності обласної ради і фінансується з обласного бюджету.