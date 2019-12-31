31 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні холодного Модеста; прощаємося зі старим роком, дослухаємося до землі, не ловимо ґав і уникаємо суєти.

Сьогодні День святого Сильвестра, який відзначається в Нідерландах, Польщі та Португалії. Шотландці святкуватимуть Хогмонай – народний новий рік, який своїм корінням сягає язичницьких часів і присвячується вшануванню сонця, вогню та світла. Місцевий люд цими днями влаштовує видовищні факельні шоу та різноманітні атракціони, пов’язані з вогнем. Особливу увагу шотландці звертають на те, хто завітає в гості цього дня. Так само як і в Україні на Василя – це обов’язково має бути молодий вродливий чоловік, до того ж ще й брюнет (блондини асоціювалися з завойовниками вікінгами). А в нас – мученика Севастіана, а також святителя Модеста – архієпископа Єрусалимського. Колись селяни молилися Модестові, аби він вберіг худобу від хижих звірів. Також цього дня ворожили. Виходили надвір й лягали на току (на гармані), дослухаючись до звуків землі. Якщо чувся стукіт чи подзвін – до смерті, спів чи сміх – до весілля, а коли почується молотьба – до статків. Також примічали погоду: Якщо ґави вранці сидять на верхівках дерев і каркають – бути метелиці й морозу, вмостилися на середньому й нижньому гіллі – чекай вітру, на землі – потеплішає, влаштували «ігри» в небі, перекидаються через голову, різко шугають донизу і знову вгору – за два-три дні буде хуртовина.

Іменини святкують Михайло, Модест, Зоя, Марко.

6-7 місячні дні. Місяць у прудкохвостих Рибах. Досить активний і насичений на події день. А ще — день висловлювання подяк. Не час нарікати на долю. Як писав поет, «Допоки мені рот не забили глиною, з нього лунатиме лише подяка». Іноді це вимагає від нас певного зусилля (можна сказати – мужності), особливо на тлі реалій сучасного життя, але спробуймо. Утримайтеся також від надмірного пиття: води, соків, чаю, пива – будь-якої рідини. Не рекомендується цього дня віддавати власні речі – вважається, що разом із ними можете віддати власну вдачу і спокій. День, сприятливий для пошуку загублених речей, тварин, зниклих безвісти людей. Будь-яке рішення ухвалюйте миттєво, але намагайтеся уникнути суєти. La commedia è finita!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1895 році — -30, а найтеплішим у 1925 — +8,2.