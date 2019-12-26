Померла художній керівник московського театру "Современник" Галина Волчек

У Москві померла художній керівник легендарного театру "Современник" народна артистка СРСР Галина Волчек.

Про це повідомляється на сайті театру.

"Сьогодні, 26 грудня 2019 року, померла Галина Борисівна Волчек - художній керівник Московського театру "Современник", народна артистка Росії... Про дату і час прощання буде повідомлено пізніше", - йдеться в повідомленні.

Волчек померла у віці 86 років. 24 грудня стало відомо, що вона була госпіталізована із запаленням легенів.

Галина Волчек народилася 19 грудня 1933 року в родині відомого режисера і оператора Бориса Волчека. У 1955 році закінчила Школу-студію МХАТ. Через рік разом з Олегом Єфремовим та іншими випускниками Волчек взяла участь у створенні театру-студії, який потім став московським театром "Современник".

Як театральний режисер Волчек дебютувала в 1962 році, поставивши п'єсу Вільяма Гібсона "Двоє на гойдалках". У 1972 році вона стала головним режисером "Современника", у 1989 році - його художнім керівником.

За час роботи в театрі вона поставила понад 30 вистав.

Волчек також знялася у фільмах "Дон Кіхот", "Будується міст", "Король Лір", "Осінній марафон" тощо.

Фото: sovremennik.ru