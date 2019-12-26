Тіна Кароль увійшла до складу журі нацвідбору на Євробачення

Співачка Тіна Кароль увійде до складу журі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2020”.

Про це повідомляє Суспільне мовлення у Facebook.

“Тіна Кароль готова підтримувати конкурсантів усім своїм досвідом і знаннями! А насамперед — відкривати нові грані таланту!”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Тіна Кароль стала другим членом журі нацвідбору на "Євробачення 2020".

Попередньо повідомлялося, що членом журі нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс 2020 року стане Андрій Данилко. І це вже уп’яте він вирішуватиме долю претендентів від України на Євробачення.

Суспільне також пропонує долучитися до прогнозів щодо третього члена журі.

Як відомо, Тіна Кароль брала участь у “Євробаченні-2006" з піснею "Show Me Your Love", де посіла сьоме місце.

Прямі ефіри національного відбору відбудуться 8, 15 лютого (пів фінали) та 22 лютого (фінал) на телеканалі Суспільного мовника “UA: Перший” та СТБ.

“Євробачення-2020” відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди. У 2020 році фінансову підтримку переможцю національного відбору під час підготовки, поїздки й перебування на конкурсі надає Суспільне мовлення. Витрати, пов'язані з кастингом і телевізійною частиною Національного відбору, бере на себе телеканал СТБ.