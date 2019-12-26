Тіна Кароль увійшла до складу журі нацвідбору на Євробачення

Тіна Кароль увійшла до складу журі нацвідбору на Євробачення

Укрінформ
Співачка Тіна Кароль увійде до складу журі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2020”.

Про це повідомляє Суспільне мовлення у Facebook.

“Тіна Кароль готова підтримувати конкурсантів усім своїм досвідом і знаннями! А насамперед — відкривати нові грані таланту!”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Тіна Кароль стала другим членом журі нацвідбору на "Євробачення 2020".

Попередньо повідомлялося, що членом журі нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс 2020 року стане Андрій Данилко. І це вже уп’яте він вирішуватиме долю претендентів від України на Євробачення.

Суспільне також пропонує долучитися до прогнозів щодо третього члена журі.

Як відомо, Тіна Кароль брала участь у “Євробаченні-2006" з піснею "Show Me Your Love", де посіла сьоме місце.

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Прямі ефіри національного відбору відбудуться 8, 15 лютого (пів фінали) та 22 лютого (фінал) на телеканалі Суспільного мовника “UA: Перший” та СТБ.

“Євробачення-2020” відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди. У 2020 році фінансову підтримку переможцю національного відбору під час підготовки, поїздки й перебування на конкурсі надає Суспільне мовлення. Витрати, пов'язані з кастингом і телевізійною частиною Національного відбору, бере на себе телеканал СТБ.

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