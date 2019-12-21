"Племʼя" Слабошпицького - у ТОП-50 найкращих фільмів від Rolling Stone

Американський журнал Rolling Stone вніс українську стрічку «Плем’я» режисера Мирослава Слабошпицького у ТОП-50 найкращих фільмів десятиліття.

Про це повідомляється на сайті видання.

Як зазначається, українська кінострічка опинилася на 48-ій позиції рейтингу. Фільм випередив "Одного разу в Голлівуді" (49) та "Чорну пантеру" (50).

Укладачі списку називають фільм Слабошпицького «найбільш інноваційним використанням сенсорних депривацій десятиліття».

«Це безрадісна драма, в якій немає субтитрів, озвучення або музики, у виконанні глухого непрофесійного актора, який спілкується за допомогою мови жестів, перетворюючи сценарій «Повелителя мух» у захоплюючу кінематографічну вправу», — йдеться у повідомленні.

На першій сходинці ТОП-50 від Rolling Stone - американський драматичний фільм, знятий Баррі Дженкінсом, "Місячне сяйво".

Як повідомлялося, «Плем'я» — дебютний повнометражний фільм Мирослава Слабошпицького. Фільм є копродукцією України та Нідерландів. Світова прем'єра стрічки відбулась 21 травня 2014 року на Каннському кінофестивалі, прем'єра в Україні — 11 вересня 2014 року. Фільм розповідає про молодого хлопця Сергія, який прибуває до інтернату для глухих, де вступає в кримінальне угруповання «Плем'я» й закохується в дівчину Аню.

Стрічка особлива тим, що вона стала першим фільмом у світі, знятим без єдиного слова — виключно українською мовою жестів, і при цьому не має субтитрів, інтертитрів чи закадрового голосу. Стрічка вийшла в прокат у десятках країн та була представлена на понад 100 кінофестивалях світу, де отримала понад 40 нагород, серед яких Європейський кіноприз і три призи Каннського кінофестивалю. На переконання режисера, «Плем'я» стало першим українським фільмом, що вийшов у прокат в багатьох країнах світу.