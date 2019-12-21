21 грудня: народний календар і астровісник

Нині Анфіси-рукодільниці; уникаймо “зайвого” ока, беремо приклад з черепахи і дивимося на красиве.

“Куві-куві, рох-рох”! Лише 10 днів залишається до кінця цього “веселого” поросячого року, на зміну якому вже біжить прудколапа мишка, вона ж пацючок чи щурик — створіння обережне, розумне й заощадливе.

Церква ж цього дня вшановує сьогодні святу мученицю Анфісу. Вона жила в ІV столітті й була дружиною відомого сановника. Якось вона почула проповідь єпископа Амвросія Медіоланського й прийняла християнство. Хрестилася Анфіса разом з чоловіком. В ту пору досить поширеною була єресь аріан, які вважали, що Христос лише посередник між тварним світом і Богом, тобто, заперечували єдність Бога-батька та Ісуса Христа. Аріани конфліктували з православними. Дружина градоначальника була переконаною аріанкою й почала вмовляти Анфісу перейти на бік аріан. Але Анфіса відмовилась. Тоді її просто спалили. Її чоловік навпаки, перейшов на бік аріан, зрадивши таким чином і Христа, і власну дружину, та й зрештою себе…

На Анфіси дівчата, молодиці та літні жінки пряли та вишивали. В цей день бажано було уникати «зайвого ока», яке б не зурочило ані жінку, ані її рукоділля.

Іменинники сьогодні Анфіса і Вікторія, Кирило і Сергій.

25 місячний день. Місяць переходитиме від Терезів до Скорпіона, а Сонце останній день знаходиться в Стрільці — завтра воно гайне в сектор Козерога. Той, хто в цьому (вже майже минулому) році завоював свій Клондайк, у році прийдешньому муситиме закріпити успіх і почати отримувати з того стабільний зиск. Символом дня є Черепаха, тож розраховувати на трудові звершення не варто. Навіть у дуже енергійних людей відчуватиметься брак енергії. Активним органом є вуха; корисними будуть дихальні очищувальні практики. Слухайте прекрасну музику, говоріть добрі щирі слова, дивіться на красиві речі. І не забудьте послухати щось французьке — у мосьє М. сьогодні День народження.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1927 – - 20,8, а найтеплішим у 1982 - +9,6.