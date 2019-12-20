Насичене культурне життя зменшує ризик передчасної смерті

Відвідування музеїв, театрів і виставок може бути ефективним способом боротьби зі стресом, що своєю чергою знижує ризик передчасної смерті.

Про це інформує CNN.

«Науковці з Університетського коледжу Лондона виявили, що у людей, які хоча б раз на кілька місяців відвідують музеї, театри та виставки, ризик передчасної смерті на 31% менший ніж у тих, хто цього не робить», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що такого висновку науковці дійшли на підставі даних понад 6 тисяч дорослих британців віком від 50 років, які брали участь у дослідженні проблем старіння.

Учені зауважили, що паління, алкоголь та недостатня фізична активність більше впливають не передчасну смерть, але не варто нехтувати й різними видами дозвілля.

Автори дослідження припускають, що відвідування музеїв, театрів, виставок може бути ефективним способом боротьби зі стресом. Мистецтво може сприяти креативності, що дозволяє людям адаптуватися до життєвих обставин.