Насичене культурне життя зменшує ризик передчасної смерті

Насичене культурне життя зменшує ризик передчасної смерті

Дослідження
Укрінформ
Відвідування музеїв, театрів і виставок може бути ефективним способом боротьби зі стресом, що своєю чергою знижує ризик передчасної смерті.

Про це інформує CNN.

«Науковці з Університетського коледжу Лондона виявили, що у людей, які хоча б раз на кілька місяців відвідують музеї, театри та виставки, ризик передчасної смерті на 31% менший ніж у тих, хто цього не робить», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що такого висновку науковці дійшли на підставі даних понад 6 тисяч дорослих британців віком від 50 років, які брали участь у дослідженні проблем старіння.

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Учені зауважили, що паління, алкоголь та недостатня фізична активність більше впливають не передчасну смерть, але не варто нехтувати й різними видами дозвілля.

Автори дослідження припускають, що відвідування музеїв, театрів, виставок може бути ефективним способом боротьби зі стресом. Мистецтво може сприяти креативності, що дозволяє людям адаптуватися до життєвих обставин.

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