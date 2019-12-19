В Україні зняли фільм про постравматичний синдром
Про це Укрінформу повідомила режисер фільму Олена Солодовнікова.
«Незважаючи на дещо провокативну назву, мета фільму - показати, що ветерани, повернувшись з фронту, не є «кровожерливими вбивцями», а навпаки мають бути інтегровані у мирне суспільне життя завдяки якісній психологічній допомозі», - сказала Солодовнікова.
За її словами, їй болить, що останнім часом знову збурено хвилю ненависті до наших захисників, формується їхній негативний образ, приписується злочинне клеймо.
«Раніше було так: має професійну спортивну підготовку - перший у списку підозрюваних. Нині: ветеран - може бути причетний до криміналу. У фільмі я руйную ці стереотипи та пояснюю, до чого тут посттравматичний синдром», - наголосила кінорежисер.
За її словами, цю стрічку готували більше двох років. Це не глянець – це хард та правда життя. Незважаючи на важку тематику посттравматичного синдрому, фільм знято без моралізаторства, депресивного тону та зайвого пафосу. А навпаки, у немарудній стилістиці, з легким гумором та іронією, розповіла режисер.
Саундтрек до фільму виконав гурт «Лінія Маннергейма» Сергія Жадана. Консультанти – професор Всеволод Стеблюк та психолог Наталя Ломоносова.
Презентація пройде 21 грудня з 16:00 до 18:00 у Veteran Hub за адресою: Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42.
У презентації також візьме участь Дмитро Овєчкін, директор фонду Девіда Лінча у Східній Європі, та активіст "Правого Сектору" Артем Скоропадський, який представить власну книгу "Дві України", де, зокрема, іде мова про посттравматичний синдром майданівців.
Тизер фільму можна переглянути за посиланням.
Фото: ООС