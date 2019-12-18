Американська музикантка зіграла на скрипці Страдіварі в аеропорту Харкова

У міжнародному аеропорту «Харків» музикант зі Сполучених Штатів Америки Елізабет Піткерн на легендарній 300-річній Червоній скрипці Страдіварі виконала саундтрек до фільму «Список Шиндлера».

Імпровізований концерт пройшов майже відразу після приземлення літака, яким прибула скрипалька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього разу, попри велику кількість нулів у декларації (мається на увазі ціна скрипки – більше 3 мільйонів доларів на момент купівлі, зараз у разі виставлення на аукціон вона коштуватиме ще дорожче - ред.), прикордонники та митники швидко мене пропустили, адже в аеропорту вже чекали ви», - сказала журналістам Піткерн.

Вона була у чудовому настрої і жартувала з пресою. Це вже другий візит музикантки до Харкова.

До Харкова прибула відома американська скрипалька Елізабет Піткерн / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Скрипалька пожартувала, що для скрипки купує окремий квиток, бо ж в інструмента характер такий, що вимагає комфорту. Насправді ж, як і інші інструменти, скрипка береться у ручну поклажу.

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«Я готова до концерту, готувалася два місяці. Дуже рада, що знаходжуся в Харкові», - сказала скрипалька.

Господиня знаменитої Червоної скрипки Страдіварі приїхала заради участі в благодійному концерті «Класична феєрія», який відбудеться 23 грудня. Цього року кошти від продажу всіх квитків спрямують на закупівлю обладнання для паліативного відділення в Богодухівському дитячому будинку-інтернаті.

Скрипку Страдіварі Піткерн свого часу подарував дідусь. Інструмент, який застраховано на величезну суму, зберігається відповідно до умов договору страхування, зокрема, з підтриманням потрібної вологості, у приміщеннях з сейфом. Скрипку по кілька разів на рік оглядає кваліфікований майстер.