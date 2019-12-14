Forbes назвав найпопулярніші відео десятиліття на YouTube

У період з 2010 по кінець 2019 року найпопулярнішим музичним відео на YouTube став кліп Luis Fonsi і Daddy Yanke на пісню «Despacito».

Кліп вийшов в січні 2017 року, з тих пір він набрав 6,5 млрд переглядів, пише Forbes. У рейтинг найпопулярніших кліпів десятиліття увійшли: Luis Fonsi «Despacito» (ft. Daddy Yankee) (6,5 млрд переглядів); Ed Sheeran «Shape of You» (4,5 млрд переглядів); Wiz Khalifa «See You Again» (ft. Charlie Puth) (4,3 млрд переглядів); Mark Ronson «Uptown Funk» (ft. Bruno Mars) (3,7 млрд переглядів); Читайте також: YouTube посилить боротьбу з образливим контентом PSY «Gangnam Style» (3,4 млрд переглядів); Justin Bieber «Sorry» (3,2 млрд переглядів); Maroon 5 «Sugar» (3,08 млрд переглядів); Katy Perry «Roar» (2,9 млрд переглядів); OneRepublic «Counting Stars» (2,88 млрд переглядів); Ed Sheeran «Thinking Out Loud» (2,86 млрд переглядів).