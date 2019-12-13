Чернігів вперше прийняв фестиваль JAZZ BEZ:

Чернігів уперше долучився до проведення Міжнародного фестивалю сучасної імпровізаційної музики JAZZ BEZ: на сцені обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм виступили колективи з Польщі та США.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив заступник генерального директора філармонійного центру Олександр Соломаха.

"У Чернігові вперше пройшов XIX Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JAZZ BEZ 2019. На сцені нашого філармонійного центру прозвучала музика двох прекрасних музичних колективів: "Organic noises" із Республіки Польща та "Yes trio" із США", - поінформував він.

Як розповіла організатор фестивалю в Чернігові, керівниця творчої агенції "Че Студія" Леся Федоренко, фесту JAZZ BEZ - 19 років. Він проходить щороку в грудні і є однією з найбільших джазових подій України та Польщі. Цього разу він об’єднує 15 міст обох країн і передбачає проведення 45 концертів за участю 50 музикантів із 8 країн світу. Щороку фестиваль розширює межі та "запалює" на своїй мапі все нові й нові міста. Цьогоріч до їх переліку долучився і Чернігів.

За час проведення фестивалю, який був започаткований 2001 року у Львові та Перемишлі, в його межах відбулися сотні концертів, утворилися десятки міжнародних проєктів, а кількість музикантів, що грали на JAZZ BEZ, перевищила тисячу.