15 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Афанасія Печерського; чи буде гожим червень і що робити, коли все йде прахом.

Сьогодні преподобного Афанасія, затворника Печерського. Афанасій жив у ХІІ столітті й був ченцем Київського Печерського монастиря. Він мав слабке здоров’я, довго й важко хворів. Коли він помер, братія монастиря підготувала його до погребіння. На третій день ігумен та інші ченці пішли хоронити Афанасія, але побачили, що той сидить у домовині й плаче. Всі присутні спочатку дуже здивувалися, а потім запитали, в чому причина його сліз і розпачу, на що монах відповів: «Спасайтеся, браття, поки живі та моліться до Господа нашого Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та всіх святих, бо потім пізно буде… Більше ні про що не питайте…» Після цього він замовк і 12 років провів у затворі – самітником у печері. Вживав святий лише хліб і воду. Перед своєю другою кончиною він зібрав братію монастиря, попрощався з ними, повторив сказані колись слова і мирно відійшов до Господа. Його поховали в Антонієвій печері, а невдовзі канонізували. Святий неодноразово допомагав під час хвороб ченцям і всім тим, хто до нього звертався. Моляться йому й нині.

Сильний сніг цього дня був ознакою гожого червня і того, що трави будуть високими і соковитими. Відсутність снігу нині свідчить про глобальне потепління.

Іменинники сьогодні Афанасій, Іван, Андрій, Павло, Антоніна, Маргарита, Тамара, Марія.

19 місячний день, який належить до не надто сприятливих – він важкий і небезпечний, але активний. Куди не поткнися – червоне світло, застереження. А ще він найконфліктніший в усьому місячному циклі. Необережне слово або й погляд може призвести до трагічних наслідків, тож посилений самоконтроль не завадить. Можна сказати, що цей місячний день є своєрідною «перевіркою на міцність». Витримаєте – добре, ні – що ж: знову доведеться котити наче тому Сізіфу каменюку вгору. Ну що ж, як казав один мудрий чоловік, «Коли все йде прахом – філософствуй!»

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1958 – -20,3 а найтеплішим у 1989 – +9,5.