Тіна Кароль записала саундтрек до фільму "Віддана" із солісткою The Hardkiss

Співачка Тіна Кароль і солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна записали дуетну пісню, яка стала головним саундтреком до фільму "Віддана".

Про це Кароль повідомила на своїй сторінці в Інстаграм.

Як повідомляв Укрінформ, фільм "Віддана" створений за мотивами роману Софії Андрухофич "Фелікс Австрія".

У центрі сюжету – історія взаємин двох дівчат, Аделі та її служниці Стефи, які разом виросли й були нерозлучні. Дія розгортається на рубежі 19 і 20 століть у Станиславові (з 1962 року - Івано-Франківськ), який входив тоді до складу Австро-Угорської імперії. Режисером фільму стала Христина Сиволап, для якої "Віддана" - повнометражний дебют, а головні ролі виконують актриси Олеся Романова й Маріанна Янушевич. Головну чоловічу роль Петра Сколика зіграв Роман Луцький, відомий українцям за фільмами «Сторожова застава», «Секс і нічого особистого» і серіалу «Століття Якова».