Словом року за версією Merriam-Webster став займенник “they”

Американський тлумачний словник Merriam-Webster назвав особовий займенник «they» (вони) словом 2019 року.

Про це повідомляє видання Los Angeles Times.

Як зазначається, фахівці з мов у Merriam-Webster заявили, що цього року кількість запитів з цим словом зросла на 313%.

«Маю визнати, це дивно для мене. Це слово, яке ми всі знаємо і любимо. Так багато людей говорили про нього», — сказав Пітер Соколовскі, лексикограф і редактор Merriam-Webster.

Соколовскі та його команда відстежують піки у пошукових запитах, і щодо займенника «they» такий стрибок стався після появи на модних подіумах моделі-трансгендера Осло Грейс, що ідентифікує себе як трансгендерну особу.

Ще один сплеск популярності цього слова стався у квітні, коли член Палати представників США Праміла Джаяпал виступала з підтримкою законодавства про права ЛГБТК. Вона розповіла, що її дитина не асоціює себе зі своєю статтю, і закликала законодавців приймати закони з «любов’ю, а не страхом».

Нещодавно в онлайн-версії словника Merriam-Webster з’явилося нове визначення займенника «вони» для позначення особи, чия гендерна ідентичність не є однозначною.

Як повідомляв Укрінформ, словом 2018 року словник Merriam-Webster назвав «правосуддя».

Фото: Merriam-Webster