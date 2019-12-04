Dictionary.com назвав “екзистенціальний” словом року

Англійський онлайн-словник Dictionary.com назвав прикметник “екзистенціальний” словом 2019 року.

Про це йдеться на сайті словника.

“Серед помітних в пошуках було слово “екзистенціальний”, яке ми обрали словом 2019 року”, - повідомили в Dictionary.com.

Як роз'яснюється, прикметник “екзистенціальний” має два значення: перше - "пов'язаний з буттям", а друге - “той, що стосується природи людського існування, що визначається вільним вибором індивіда”.

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Слово "екзистенціальний" набрало популярності, коли у червні ексвіцепрезидент США Джо Байден назвав президента США Дональда Трампа “екзистенціальною загрозою для Америки” (загрозою для існування США).