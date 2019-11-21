Оксфордський словник назвав "слово 2019 року"

Оксфордський словник англійської мови назвав словом 2019 року “climate emergency”, що означає “надзвичайна кліматична ситуація".

Про це повідомляється на сторінці словника у Twitter.

"Словом року Оксфордського словника стало "climate emergency" (надзвичайна кліматична ситуація — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, “climate emergency” визначається, як "ситуація, в якій необхідно терміново вжити заходів для зменшення чи припинення зміни клімату та уникнення потенційно незворотної шкоди навколишньому середовищу унаслідок цього".

На думку фахівців, вживання виразу "climate emergency" у 2019 році різко підвищилося до вересня цього року, коли частота його використання зросла в 100 разів.

До переліку також увійшли такі вирази, як “climate action” (боротьба зі зміною клімату), “climate crisis” (криза клімату), “climate denial” (заперечення кліматичних змін), “eco-anxiety” (екотривожність), "ecocide" (екоцид), “extinction” (вимирання), “global heating” (глобальне потепління) та ін.

Оксфордський словник є головним та найбільшим словником англійської мови і щороку доповнюється неологізмами.

Як повідомляв Укрінформ, словом 2018 року стало англійське toxic (отруйний, токсичний).

Раніше укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали "головним словом 2019 року" вираз "кліматичний страйк" (Climate strike).