Time оголосив шорт-лист претендентів на звання "Людина року"

Американський впливовий журнал Time оголосив шорт-лист з десяти претендентів на звання "Людини року".

Відповідний перелік редактори журналу оголосили в ефірі ранкового шоу Today на телеканалі NBC.

Як зазначається, серед них одразу четверо людей пов’язує розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа – сам глава Білого дому, анонімний викривач, який власне і розпочав дане розслідування, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, а також особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

Крім них, до списку претендентів на звання "Людини року" потрапили глава Китаю Сі Цзіньпін, прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, глава Facebook Марк Цукерберг, американська футболістка Меган Рапіно, 16-річна екоактивістка Грета Тунберг та протестувальники в Гонконзі.

«Людина року» за версією Time буде названий 11 грудня.

Як повідомлялося, журнал Time присвоїв премію "Людина року 2018" журналістам, яких об'єднав спільною назвою "Вартові (Guardians)". Очолив їх вбитий журналіст Джамаль Хашоггі.