10 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні ікони Божої Матері “Знамення”; у кого нарешті відпадуть роги, налаштовуємося на віщі сни і шукаємо чарівний камінь.

Сьогодні ікони Божої Матері «Знамення», а також преподобного Романа, відлюдника Антіохійського. З вельми юних літ майбутній святий обрав собі чернечий шлях. З міста він перебрався в сувору пустелю й там проводив життя у молитвах і пості. Вживав лише воду й скоринку черствого хліба, а під грубою волосяницею носив важкі залізні вериги. Молитва святого була надзвичайно сильною: він зцілював хворих і виганяв бісів, але найбільше допомагав жінкам, котрі не могли завагітніти. Саме цьому святому ще донедавна молилися всі, хто сподівався народити дитя.

О цій порі, коли день надзвичайно короткий, а ніч – довга, активізувались відьми та чаклуни. Принаймні, так вірили в давнину. Відьмаки у нас були більш рідкісним явищем (вони зазвичай займалися контролем відьом на шабашах), а от відьом було скільки завгодно й різного віку. Спеціалізувалися вони переважно на відбиранні молока у корів та різних дрібних капостях. Прикметно, що українці толерантніше ставилися до відьом ніж у Європі, де за часів середньовіччя було знищено величезну кількість людей, здебільшого жінок, яких запідозрили в чаклунстві. Між іншим, Лівобережжя виявилося більш лояльним до відьом. Топили переважно на Правобережжі, а в Центральній Україні жінок били й чинили моральний тиск. Західна Україна здавна славилася знахарями. Гори і ліс давали людині велику силу.

Якщо цього дня хмарно – перша половина липня буде дощовою. Коли ж сонячно і морозно – спекотною. У лосів о цій порі відпадали роги.

З іменинами вітайте Якова, Романа, Всеволода, Андрія, Миколу, Домну.

14-15 місячні дні. Перша половина дня “практична”, а друга — “комунікативна”, адже Місяць від Тільця перейде до Близнюків. Дуже потужний за енергетикою день. Один із найсильніших у місячному циклі. Сьогодні не варто вживати сильні аромати, перенапружувати зір, часто дивитися в дзеркало і ексцентрично поводитись. Корисно займатися фізичною працею. Погана прикмета дня – сварка, лихослів’я, навіть якщо почуєте від когось, краєм вуха. Час віщих снів і одкровень; вживайте грубу, гостро-гарячу їжу. Енергетичний центр – кишківник, камінь дня – загадковий гіацинт.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 – -18,4, а найтеплішим у 1944, 1960 – +11,2.