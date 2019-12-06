П’ятьох левів із бердянського зоопарку "переселять" до Африки

П’ятьох левів, що перебували у бердянському зоопарку "Сафарі", у понеділок, 9 грудня, відправлять у притулок для хижаків Love Lions Alive, що у Південній Африці.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"9 грудня у "Борисполі" в терміналі Cargo відбудеться відправлення левів з бердянського зоопарку "Сафарі" в притулок для хижаків Love Lions Alive, що у Південній Африці. Після тривалих очікувань усіх необхідних документів, п’ять левів (4 самиці та 1 самець) нарешті відправляться до заповіднику", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, власники бердянського зоопарку звернулись до Благодійного фонду "Міжнародна організація Лоренса Ентоні", яка займається порятунком диких тварин з цирків та приватних зоопарків, з проханням передати тварин до Африки.

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П'ятірка левенят народилась у Бердянському зоопарку близько 1,5 року тому. Передати тварин до ПАР вирішили у червні 2019 року. Через численні епідемії та браконьєрів котячих у Південній Африці поменшало настільки, що волонтери змушені звертатися до зоопарків Європи з проханням допомогти відновити популяцію тварин.