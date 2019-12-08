8 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні холодного Клима; чи вкриє зима землю пухким снігом, чи співатимуть півні та до яких змін готуватися.

Цього дня Церква згадує священномученика Климента, папу Римського. А в народі казали просто: Клима. «На Клима зима клин клином вибиває, козака морозом лякає», «На Клима зима землю снігом пухким встеляє», – говорили старі люди. Колись так і було: як приїхав архістратиг Михаїл на білому коні, то вже, вважай, справжня зима і встановлювалася. Хоча, невеличкі потепління все ж могли бути: якщо півні на Клима надто співали – морози могли й «присісти».

На Клима жіноцтво пряло, ткало і вишивало. Слід зауважити, що дівчата, так само як і хлопці, змалечку долучалися до праці: всіляко допомагали поратися по дому, вишивали. Ткацтвом починали займатися років із п’ятнадцяти. Це було обумовлено розмірами кросен (чи ткацького верстата). Лише відповідний зріст та будова тіла дівчини дозволяли їй опанувати процес ткання. Та й не тільки цим: наприклад, аби вимісити тісто в діжі треба було мати теж чимало сили. Згадаймо, як насміхалася зі своєї молодшої невістки, тендітної Мелашки, стара Кайдашиха, пропонуючи синові підставити дружині стільчик, коли та взялася місити тісто. Прядіння і вишивання були обов’язковим для дівчат вікової категорії 15 – 18 років. Лише за умови опанування цих ремесел дівчина діставала право відвідувати молодіжні зібрання – вечорниці.

Іменинники сьогодні Клим, Петро, Григорій, Іван, Василь, Ярослав, Віктор.

12-13 місячний день, Місяць перейде до Тільця. Крім того, Меркурій завершує свій шлях по Скорпіону і завтра перейде в знак Стрільця. На нас чекають досить несподівані новини, а також новий тип комунікацій за нових умов. Змінюватиметься і тип опрацювання самої інформації. Наш організм на рівні судинної та периферійної нервової системи має знайти певний правильний резонанс, щоб адекватно відповідати на те, що відбуватиметься. Сьогодні такий собі “день налаштування”. Тому можливі судинні проблеми, збій мислення, настрою і думок. Однозначно “перехідний” стан. Жодних важливих справ. Лише відпочинок.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1959 – -19,7, а найтеплішим у 1960 – +12,2.