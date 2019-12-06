Афіша на 6-8 грудня: день української хустки, тиха вечірка та легенди про єдинорогів

Цими вихідними встигайте долучитися до свята української хустки, створити стильний новорічний образ на передсвятковому маркеті та завітати у Резиденцію святого Миколая!

День Української Хустки

Що цікавого: Вінничани започатковують День Української Хустки і запрошують приєднатися до флешмобу "Зроби фото з хусткою".

Споконвіку українки носили хустку, яка вважалась оберегом, символізувала любов та свободу, вірність традиціям і патріотизм. Тож започаткування свята Української Хустки сприятиме збереженню та відродженню українських традицій.

Коли: 7 грудня

Більше інформації: Facebook

Різдвяний Кураж Базар

Що цікавого: У п’ятизірковому Grand Kurazh Hotel ви можете купити подарунки для рідних, загадати бажання на колінцях у Санта-Клауса або зіркового Bad Santa, завітати в 40 ресторанів на фуд-корті, випити какао та глінтвейн, надіслати листи через пошту Кураж Базару рідним, відвідати майстер-клас із розпису пряників та під вечір насолодитися музикою від оркестру.

Готель соціально відповідальний, тому що несе добро та щастя в маси. Цього разу тут збирають 330 000 гривень для благодійного фонду “Таблеточки”.

Коли: 7-8 грудня

Де: ВДНГ

Скільки: 150 грн

Більше інформації: Facebook

Резиденція Святого Миколая

Що цікавого: У Резиденції святого Миколая діти та дорослі мають чудову нагоду:

відвідати Кабінет святого Миколая та поспілкуватись з ним;

оглянути Музей історії Резиденції святого Миколая;

побувати в «Альтанці бажань»;

написати лист святому Миколаю;

побачити показ мод «Казкові пригоди у Дивокраї»;

відвідати майстер-класи, ігрові зони, ознайомитись із чарівними зимовими візерунками та фантастичними барвами калейдоскопу мистецтва клаптикового шиття;

сфотографуватись у цікавих тематичних фотозонах.

Родзинкою цьогорічної Резиденції святого Миколая стала виставка «Казки народів світу».

Коли: 1 грудня 2019 – 19 січня 2020 року

Де: Національний Києво-Печерський Історико-Культурний Заповідник (вул. Лаврська, 9)

Скільки: 60-150 грн

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Тиха вечірка

Що цікавого: Тиха вечірка “Good Silent Party ІІІ” в навушниках проходить у неординарних місцях – бібліотеках. Головна локація вечірки у Києві – незвичайна, таємнича і трохи божевільна бібліотека ім. М. Максимовича. Паралельно вечірки проходитимуть у 41 бібліотеці в 37 містах України.

Гасло тихої вечірки – Party for everyone, тобто вечірка для всіх. Її мета – інклюзивність, адже всі ми різні й прекрасні у своїй різноманітності.

Коли: 7 грудня

Де: Наукова бібліотека ім. Михайла Максимовича (вул. Володимирська, 58)

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

Більше інформації: Facebook

Святкові колекції від Всі. Свої

Що цікавого: Передсвятковий маркет запропонує вам гарні варіанти до всіх зимових урочистостей. Стильні образи для запальної клубної вечірки, елегантні сукні для новорічної ночі, несподівані комплекти для святкового корпоративу, нарядне взуття та яскраві прикраси — тут є все, щоб ваші свята стали незабутніми.

Пам’ятають і про зимовий відпочинок: теплі светри та костюми, шапки та шалики також стануть у пригоді.

Коли: 7-8 грудня

Де: Всі. Свої (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Відкриття Головної новорічної ялинки Roshen Winter Village

Що цікавого: Winter Village не схоже на жодне містечко в світі. У ньому відбуваються унікальні свята і є розвинена інфраструктура, де Шоколадна фабрика готує свою солодку продукцію, містом править мер і працює власне радіо.

Головну ялинку запалять між 17:00 та 18:00 на ковзанці, за участю місцевого мера та із духовим оркестром, парадом, виступами фігуристів, флешмобами.

Святкова розважальна програма триватиме протягом всього дня і розпочнеться о 10:00.

Коли: 7 грудня

Де: Roshen Winter Village (проспект Науки, 1)

Скільки: Не вказано

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Чарівна суботня читанка: Легенди про єдинорогів

Що цікавого: У вас є чудова можливість зануритися в чарівний світ єдинорогів, дізнатися, як вони виглядають та де їх бачили – просто приходьте досліджувати цих дивовижних тварин на чарівну суботню читанку. Бо хтозна, може, і вам колись пощастить зустріти справжнього єдинорога...

Коли: 7 грудня

Де: Моя книжкова полиця (вул. Пушкінська, 7)

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

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Єврофест: кіно для кожного

Що цікавого: Це перший інклюзивний фестиваль, на якому будуть показані 8 європейських кінохітів, які торкаються різних аспектів інклюзивності – віку, раси, гендеру, сексуальної орієнтації.

Коли: 5-11 грудня

Де: Кінотеатр “Жовтень” (вул. Костянтинівська, 26)

Скільки: 55 грн

Більше інформації: Facebook

Зустріч з творчою групою стрічки «Чорний ворон»

Що цікавого: На вас чекає спілкування з режисером фільму Тарасом Ткаченком, автором роману Василем Шклярем, виконавцем головної ролі Тарасом Цимбалюком, художницею костюмів Марічкою Квіткою та іншими учасниками творчої команди.

Коли: 8 грудня

Де: Кінотеатр “Жовтень” (вул. Костянтинівська, 26)

Скільки: 95 грн

Більше інформації: Facebook

Фестиваль Іранського кіно в Україні

Що цікавого: Перший фестиваль іранського кіно в Україні, на якому ви поринете в атмосферу східного кінематографу.

Коли: 3-7 грудня

Де: Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

INTRO — фестиваль кіно про музику та культуру

Що цікавого: Цьогорічна програма INTRO — це своєрідний літопис культурних феноменів нашого часу. ХХ століття — час становлення електронної сцени, нових поглядів на фешн-фотографію, архітектуру, моду та зародження нових субкультур. І поки людство перебуває у безкінечній гонитві за технологічним прогресом, на фестивалі спробують поглянути на сучасну культуру крізь призму недалекого минулого та його харизматичних героїв.

Коли: 4-8 грудня

Де: Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6)

Скільки: 80-120 грн

Більше інформації: Facebook

Відкриття виставки «Українське військо: 1917–1921»

Що цікавого: Одним з найважливіших атрибутів державності, гарантом безпеки та свободи України є її Збройні сили. Сьогодні вони стримують ворога в Донецькій та Луганській областях, а також готові до виконання поставлених завдань скрізь, де в цьому виникне потреба.

Сто років тому значення власного війська для України було надзвичайно важливим, адже молодій державі з перших і до останніх днів існування доводилось боротися з агресією сусідів. У вирі боротьби формувалося військо Української революції 1917–1921 рр. Воно увібрало в себе національні традиції минулих епох, але при цьому постійно змінювалося, пристосовуючись до викликів сучасності.

Детально про це розповідає нова виставка Українського інституту національної пам’яті «Українське військо: 1917–1921».

Коли: 6 грудня

Де: Головпоштамт

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Free Generation Forum 2019

Що цікавого: Ви готові повернутись у шалені нульові, аби глянути, як все починалось та куди рухатись далі? Якщо так, то ви потрапили саме туди. FGF19 – це форум про минуле, теперішнє і, головне, майбутнє України.

На цьому форумі вирішили використати всі формати, аби кожен із вас точно знайшов собі щось до душі.

Коли: 7 грудня

Де: Мала Опера (вул. Дегтярівська, 5)

Скільки: 100 грн

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Перше фото: Josh Appel / Unsplash