Як п'ятизіркові готелі прикрашені до Різдва
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Укрінформ
Новорічні декорації в Claridge’s, Savoy, Four Seasons George V та інших.
Jetsetter підгледів за різдвяним декором у вишуканих готелях.
Зокрема, у Claridge’s над цьогорічним святковим декоруванням працював частий гість готелю, французький модельєр Крістіан Лубутен. Надихнувшись власними залізничними подорожами з Парижа до Лондона, він створив ексклюзивний Loubi Express.
Дизайнер оздобив новорічний потяг численними подарунковими пакетами, різнокольоровими вогнями та червоними стрічками, а всередині сконструював справжній ресторан.
The Savoy разом із компанією LEGO представив різдвяну ялинку у формі дракона.
Four Seasons George V, Париж прикрасили золотими кульками різних розмірів.
ГотельThe Peninsula, Нью-Йорк, скоріш за все, надихався Лускунчиком.