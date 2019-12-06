Як п'ятизіркові готелі прикрашені до Різдва

Новорічні декорації в Claridge’s, Savoy, Four Seasons George V та інших.

Jetsetter підгледів за різдвяним декором у вишуканих готелях. Зокрема, у Claridge’s над цьогорічним святковим декоруванням працював частий гість готелю, французький модельєр Крістіан Лубутен. Надихнувшись власними залізничними подорожами з Парижа до Лондона, він створив ексклюзивний Loubi Express. Дизайнер оздобив новорічний потяг численними подарунковими пакетами, різнокольоровими вогнями та червоними стрічками, а всередині сконструював справжній ресторан. The Savoy разом із компанією LEGO представив різдвяну ялинку у формі дракона. Four Seasons George V, Париж прикрасили золотими кульками різних розмірів. ГотельThe Peninsula, Нью-Йорк, скоріш за все, надихався Лускунчиком.