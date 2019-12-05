Класичний синій — колір 2020 року за версією Pantone

Інститут кольору Pantone назвав колір 2020 року – це класичний синій (“Classic Blue”) - символ сталості і довіри, на яку можна покластися.

Про це повідомляється на сайті інституту.

"Час, в який ми живемо, вимагає віри й впевненості, а класичний синій – символ сталості і довіри, на нього завжди можна покластися", – так прокоментувала вибір кольору року виконавчий директор Pantone Леатріс Ейсман.

Як зазначається, PANTONE 19-4052 Classic Blue є спокійним кольором, який приносить відчуття миру та спокою.

“Вічний і надійний відтінок, елегантний у своїй простоті. Викликає асоціації з небом в сутінках, вселяє надію і стимулює роботу думки. PANTONE 19-4052 Classic Blue підкреслює нашу потребу в надійному і стабільному фундаменті, на якому ми зможемо будувати, вступаючи в нову еру”, - йдеться в описанні кольору.

Як відомо, Pantone - розробник професійних колірних стандартів і цифрових рішень для індустрії дизайну. Інститут понад 20 років обирає колір року, який стає орієнтиром для дизайнерів одягу, інтер'єрів і меблів, графічних дизайнерів, візажистів і так далі.

У 2019-му кольором року за версією Pantone був "живий корал", що символізував "внутрішню потребу в оптимізмі".