У США помер кіт, що був зіркою Instagram

У Сполучених Штатах помер кіт Lil Bub, на чию сторінку в соцмережі було підписано понад 2,4 мільйона користувачів.

Про це написав його власник Майк Брідавскі в Instagram.

“У суботу вночі неочікувано помер (Lil Bub — ред.) уві сні ”, - написав він.

За словами Брідавскі, його кіт останнім часом боровся з агресивною інфекцією кістки, проте його смерть стала неочікуваною.

Як повідомляє BBC, завдяки сторінці Lil Bub у соцмережі було зібрано понад 700 тисяч доларів на благодійні проєкти для тварин.

Загалом у кота було понад 2,4 мільйона підписників.

Сам Lil Bub набрав популярності завдяки його “випуклим очам й висунутому язику”.

Фото: Instagram