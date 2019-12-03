У США помер кіт, що був зіркою Instagram
Укрінформ
У Сполучених Штатах помер кіт Lil Bub, на чию сторінку в соцмережі було підписано понад 2,4 мільйона користувачів.
Про це написав його власник Майк Брідавскі в Instagram.
“У суботу вночі неочікувано помер (Lil Bub — ред.) уві сні ”, - написав він.
За словами Брідавскі, його кіт останнім часом боровся з агресивною інфекцією кістки, проте його смерть стала неочікуваною.
Як повідомляє BBC, завдяки сторінці Lil Bub у соцмережі було зібрано понад 700 тисяч доларів на благодійні проєкти для тварин.
Загалом у кота було понад 2,4 мільйона підписників.
Сам Lil Bub набрав популярності завдяки його “випуклим очам й висунутому язику”.
Фото: Instagram