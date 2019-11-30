Стали відомі переможці премії M1 Music Awards 2019

Стали відомі переможці премії M1 Music Awards 2019

Укрінформ
У суботу, 30 листопада, у Палаці Спорту в Києві відбулося вручення музичних премій "M1 Music Awards. 5 Seasons".

Зірки українського шоу-бізнесу зібралися, щоб поборотися за головну нагороду в музичній премії за версією телеканалу М1, передає телеканал новин "24".

Відтак, список цьогорічних переможців у номінаціях M1 Music Awards 2019 виглядає наступним чином:

  • Співачка року – NK (Настя Каменських). 
  • Співак року – Монатік
  • Гурт року – Время и Стекло
  • Фаворит року – Время и Стекло
  • Прорив року – MELOVIN
  • Dance parade – Монатік "Love It Ритм"
  • "Рок, тільки рок" – Без обмежень "Зорі запалали"
  • Хіт року – Время и Стекло "Дим"
  • За внесок у розвиток національної музичної індустрії – Вєрка Сердючка
  • Кліп року – Монатік "Каждый раз"
  • Червона рута – NK "Обіцяю"
  • Золотий грамофон – Тіна Кароль "Сила висоти"

Нагадаємо: "M1 Music Awards" – це масштабна подія шоу-бізнесу, що проводиться телеканалом М1 і компанією "Таврійські Ігри" з 2014 року. Церемонія вручення нагород цьогоріч відбулася вп'яте.

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