Стали відомі переможці премії M1 Music Awards 2019
Укрінформ
У суботу, 30 листопада, у Палаці Спорту в Києві відбулося вручення музичних премій "M1 Music Awards. 5 Seasons".
Зірки українського шоу-бізнесу зібралися, щоб поборотися за головну нагороду в музичній премії за версією телеканалу М1, передає телеканал новин "24".
Відтак, список цьогорічних переможців у номінаціях M1 Music Awards 2019 виглядає наступним чином:
- Співачка року – NK (Настя Каменських).
- Співак року – Монатік
- Гурт року – Время и Стекло
- Фаворит року – Время и Стекло
- Прорив року – MELOVIN
- Dance parade – Монатік "Love It Ритм"
- "Рок, тільки рок" – Без обмежень "Зорі запалали"
- Хіт року – Время и Стекло "Дим"
- За внесок у розвиток національної музичної індустрії – Вєрка Сердючка
- Кліп року – Монатік "Каждый раз"
- Червона рута – NK "Обіцяю"
- Золотий грамофон – Тіна Кароль "Сила висоти"
Нагадаємо: "M1 Music Awards" – це масштабна подія шоу-бізнесу, що проводиться телеканалом М1 і компанією "Таврійські Ігри" з 2014 року. Церемонія вручення нагород цьогоріч відбулася вп'яте.