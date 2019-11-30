Стали відомі переможці премії M1 Music Awards 2019

У суботу, 30 листопада, у Палаці Спорту в Києві відбулося вручення музичних премій "M1 Music Awards. 5 Seasons".

Зірки українського шоу-бізнесу зібралися, щоб поборотися за головну нагороду в музичній премії за версією телеканалу М1, передає телеканал новин "24".

Відтак, список цьогорічних переможців у номінаціях M1 Music Awards 2019 виглядає наступним чином:

Співачка року – NK (Настя Каменських).

Співак року – Монатік

Гурт року – Время и Стекло

Фаворит року – Время и Стекло

Прорив року – MELOVIN

Dance parade – Монатік "Love It Ритм"

"Рок, тільки рок" – Без обмежень "Зорі запалали"

Хіт року – Время и Стекло "Дим"

За внесок у розвиток національної музичної індустрії – Вєрка Сердючка

Кліп року – Монатік "Каждый раз"

Червона рута – NK "Обіцяю"

Золотий грамофон – Тіна Кароль "Сила висоти"

Нагадаємо: "M1 Music Awards" – це масштабна подія шоу-бізнесу, що проводиться телеканалом М1 і компанією "Таврійські Ігри" з 2014 року. Церемонія вручення нагород цьогоріч відбулася вп'яте.