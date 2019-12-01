1 грудня: народний календар і астровісник

Що покажуть Платон із Романом нам; рахуємо зимові свята, ховаємо вуха і не зраджуємо асані.

Скільки залишається до кінця світу достеменно нікому невідомо, але до кінця цього року залишається 30 днів! Нині в нас перше грудня — перший день календарної зими і останнього місяця року. Саме на грудень припадають найдовші й найглупіші ночі та найкоротші дні, серед яких і день зимового сонцестояння (21 грудня).

Колись груднем називався передостанній місяць року. У давньоруські часи початок зимового літочислення йменувався «студнем». Разом з тим, в активному вжитку співіснувало чимало діалектних найменувань. З-поміж них найбільш відомі: «лютень», «хмурень», «стужайло», «студений», «мостовик» тощо. На західноукраїнських землях користувалися ще однією назвою – «трусим».

Хоч давнє народне прислів’я і стверджує, що «сумний грудень у свято і в будень», але все одно, цей місяць позначений особливою атмосферою: тут і кінець року, і цілий цикл різдвяно-новорічних свят: третя Пречиста (4 грудня), Катерини (7), Передандрія (12), Андрія (13), Варвари (17), Сави (18), Миколая (19), Ганни (22) і, нарешті, Спиридона Сонцеворота (25 грудня). Тож грудень, так само як і січень, був здебільшого місяцем відпочинку. Як жартували українці — “Від Романа до Йордана — українська Рамадана”.

Існувало чимало приказок і прислів’їв про грудень: «То сніг, то дощ, то завірюха, бо вже зима коло вуха», «Грудень око снігом радує, а вухо морозом рве», «Сподівайся од нього добра, як від грудня тепла», «У грудні так тепло, як за лихим паном».

З іменинами вітайте Платона, Романа, Миколу.

5-6 місячні дні, Місяць у Водолії. Відстоюйте до останнього власні принципи, боріться, будьте емоційно відкритими і щирими. Їжте, на здоров’я, все що заманеться, але не переїдайте – це один із небагатьох днів, коли їжа добре засвоюється. Але сьогодні не рекомендується фарбувати волосся, робити маски для обличчя, чистку шкіри; утримайтеся від манікюру, адже цього дня вразливою стає шкіра. Не забувайте про прогулянки на природі за будь-якої погоди та про заняття спортом чи йогою. В жодному разі не зраджуйте асані з келихом мартіні на м’якому дивані.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1998 – -20,6, а найтеплішим у 1898 – +13,3.