30 листопада: народний календар і астровісник

Як дивитиметься святий Григорій Чудотворець, якою буде зима і чи варто йти сьогодні до спортзалу.

Останній день осені, завтра зима! За церковним календарем сьогодні святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського, який жив у ІІІ столітті. Існують свідчення, що Григорій, чиє ім’я перекладається як «той, що не спить», «пробуджений зі сну», був першим християнином, хто мав таке нині досить поширене ім’я Григорій – при народженні його звали Феодором. Григорій народився в аристократичній родині, здобув блискучу світську освіту, вивчився на юриста. Але потім захопився філософією, яка, в свою чергу, привела юнака до християнства. Він прагнув присвятити життя Богові, якомога далі віддалившись від суєти миру, але не так сталося, як гадалося. Близько 254 року його висвятили в єпископи. Таким чином він став єпископом Неокесарійським. Його проповідь була настільки переконливою, що християнство прийняли мало не всі містяни. Якщо на початку його єпископства було лише 17 християн, а всі інші – язичники, то наприкінці – навпаки: всі християни і лише 17 язичників. Нині правиця святого чудотворця Григорія Неокесарійського знаходиться в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі, а лівиця – у Великому Метеорському монастирі (Греція).

Особливих прикмет на цей день не було. Втім, інколи казали: «Який Григорій – така і зима», або: «Святий Григорій з-під лоба дивиться»; «Святий Григорій Чудотворець чудотворить» тощо.

Іменинники сьогодні Григорій і Михайло.

4-5 місячні дні. Ідеальний час для збору, накопичення й обробки інформації, аналізу фінансових справ, виявлення та усунення певних слабких ланок. Будьте уважними до спокус та до того, що і як кажете. В ці дні загострюються сентиментальність, емоційність, чутливість. Їжа повинна бути достатньо поживною, але не жирною. Чудово діятимуть на організм трав’яні чаї з м’яти, меліси, ромашки. Активною є шия і голосові зв’язки. Добре відвідати спортзал, займатися спортом, але не робіть це “зі злості”, щоб комусь щось довести. Потійте із задоволенням!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1931 – -16,3, а найтеплішим у 1917 – +10,3.