У парад до Дня подяки у Нью-Йорку втрутився вітер

Центральними вулицями Мангеттена пройшов костюмований парад, що традиційно проводиться у Нью-Йорку до Дня подяки.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Цього року 16 величезних надувних фігур героїв відомих мультфільмів, казок і телепередач довелося тримати близько до землі, оскільки вітер не давав змоги розгорнути їх на повен зріст.

Так, за даними поліції Нью-Йорка, "Губка Боб" пролітав за 4–5 метрів над землею замість звичних 50 метрів.

Парад до Дня подяки у Нью-Йорку / Фото: Володимир Ільченко, Укрінформ

Протяжність маршруту святкової процесії становила 4 кілометри - від Центрального парку до магазину "Мейсіс".

День подяки відзначається у США в останній четвер листопада, він відкриває святковий сезон, що триває до Нового року. У цей день люди дякують Богові, родині, друзям за добробут і прихильне ставлення.

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Увечері родини збираються на святкову вечерю. Традиційні страви - індичка під журавлиновим соусом та гарбузовий пиріг. Наступного дня, у "чорну п’ятницю", у крамницях починається святковий розпродаж.