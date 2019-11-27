“Вийди отсюда, розбійник!”: у Житомирі продають шкарпетки з цитатами Зеленського
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Шкарпетки виготовили на замовлення магазину. Їх добре купують. Маємо три розміри для чоловіків і жінок. Зараз у продажі є тільки одного різновиду. Цитати зображені на лівій і правій шкарпетці", - розповіли в магазині.
На шкарпетках є цитата Зеленського під час спілкування із секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком. Зокрема, на одній зображені слова "Вийди отсюда, розбійник!", а на іншій – "Плохо чуєш мене?".
Раніше у продажі також були шкарпетки зі словами "Я ж не лох".
Пара, залежно від розміру, коштує 40-42 гривні.
На етикетці зазначається, що вони виготовлені на замовлення магазину одним із ФОПів у Житомирському районі.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на зустрічі з місцевими посадовцями Борисполя (Київська область) вигнав із зали секретаря міськради Ярослава Годунка - через вигуки та знайдену в інтернеті інформацію про його судимість.