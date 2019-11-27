“Вийди отсюда, розбійник!”: у Житомирі продають шкарпетки з цитатами Зеленського

В одному із магазинів Житомира продають шкарпетки зеленого кольору, на яких зображені висловлювання Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шкарпетки виготовили на замовлення магазину. Їх добре купують. Маємо три розміри для чоловіків і жінок. Зараз у продажі є тільки одного різновиду. Цитати зображені на лівій і правій шкарпетці", - розповіли в магазині.

На шкарпетках є цитата Зеленського під час спілкування із секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком. Зокрема, на одній зображені слова "Вийди отсюда, розбійник!", а на іншій – "Плохо чуєш мене?".

Раніше у продажі також були шкарпетки зі словами "Я ж не лох".

Пара, залежно від розміру, коштує 40-42 гривні.

На етикетці зазначається, що вони виготовлені на замовлення магазину одним із ФОПів у Житомирському районі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на зустрічі з місцевими посадовцями Борисполя (Київська область) вигнав із зали секретаря міськради Ярослава Годунка - через вигуки та знайдену в інтернеті інформацію про його судимість.