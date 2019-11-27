27 листопада: народний календар і астровісник

З чим прийшов Пилип, якою буде Петрівка, де потрібно бути уважним і знову про Козерога.

Нині в нас апостола Пилипа – одного з найближчих учнів Ісуса Христа. На Пилипа віряни, християни східного обряду, заговляються на Різдвяний піст, який здавна називали Пилипівкою або малою Чотиридесятницею. Він завжди починається 28 листопада і триває рівно 40 днів — 6 тижнів, завершуючись 7 січня Різдвом Христовим. Піст цей не такий суворий як Великий. Утримуватися треба тільки від м’ясних, молочних продуктів, яєць; натомість у суботу й неділю, а також на великі свята, наприклад на свято Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), день пам’яті святителя Миколи Чудотворця (19 грудня), дозволяється риба й олія.

У давнину, напередодні Пилипівки українці готували смачну обрядову вечерю – борщ, локшину, пиріжки, вареники, смажили м’ясо, зокрема птицю. За звичаєм, до батьків приходили вечеряти дочки з зятями, котрі недавно побралися, а також запрошували кумів та одиноких односельців. Залишки від вечері відносили нужденним. На заговини дівчата й хлопці організовували вечірку-складчину. Тим, хто не встиг заслати сватів і хто їх не дочекався, доводилося продовжити парубкування та дівування. В таких випадках казали: «Пилип не до всіх прилип».

У цей час люди спостерігали за погодою. «Яка ніч у Пилипівку, – казали, – такий день у Петрівку», а «Якщо на Пилипівський піст лежить сніг, то він лежатиме до повені», себто буде холодною і сталою зима. «Іній на Пилипа – буде овес, як липа», «Хто святкує Пилипа, той буде голий, як липа».

Іменинники нині Пилип, Григорій, Дмитро, Олександр, Олексій, Сергій.

Що ж: учора Місяць оновився у Стрільці і цього не варто боятися. Молодик у Стрільці обіцяє гарний, навіть трохи піднесений настрій. Хто ще не втомився чути про Козерога (мабуть тільки самі Козероги): наступного разу Місяць оновиться... в Козерозі. А ще, саме в цьому знакові зодіаку відбудеться й останнє в цьому році сонячне затемнення. Дата — 26 грудня. Одним словом — слава Козерогам! Їхній практичності, далекоглядності, обачності тощо. Задобрюємо цей знак зодіаку, щоби був до нас милостивим у наступному році. Сьогодні 1-2 місячні дні. Головна небезпека дня — не сплутати бажане з дійсним. Якщо у вас на сьогодні запланована якась дуже важлива справа — будьте подвійно уважні.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 – -15,1, а найтеплішим у 1898 – +14,4.