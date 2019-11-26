26 листопада: народний календар і астровісник

Хто замовкає на Іоанна Златоуста, де нині буде пусто і наснажуємося молодиком у Стрільці.

Церква цього дня вшановує пам’ять святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського, одного з найвідоміших проповідників християнства, неперевершеного оратора і стиліста, одного з засновників Константинопольської патріархії. Іоанн народився в Антіохії. Був дуже обдарованим, здобув чудову освіту. Міг зробити блискучу чиновницьку кар’єру, але обрав шлях чернецтва. В 398 році його призначають архієпископом на Константинопольську кафедру, сподіваючись, що він, людина «книжна» й «не від світу цього», буде слухняним статистом при імператорському дворі, але можновладці помилилися: Іоанн одразу ж виявив абсолютну незалежність і за будь-яких обставин керувався лише євангельськими принципами. До того ж, він піддавав нищівній критиці правлячу верхівку і деяких священників. Невдовзі в Іоанна з’явилася сила-силенна ворогів як серед світської влади, так і серед церковників. Зрештою все закінчилося тим, що імператриця Євдоксія заслала Іоанна Златоустого на Кавказ. Там він і відійшов до Господа. Останніми його словами були: «Слава Богу за все!».

Іоаннові Златоусту моляться в стані важкого відчаю, скорботи, а також прагнучи набути ораторського хисту. Він є не тільки покровителем адвокатів, але й вишивальниць. Щодо народних прикмет, то вважалося, буцімто на Іоанна земля востаннє зітхає і завмирає на цілісіньку зиму. «На Златоуста у полі пусто», — казали колись селяни. Городяни ж, услід за землею, теж мабуть зітхали.

З іменинами вітайте Івана.

30, 1 місячні дні. Новий місяць у Стрільці. До того ж, у Стрільці (своїй обителі) поки що перебуває й планета “великої удачі” Юпітер. Таке трапляється раз у 12 років. У секторі Стрільця перебувала й Венера — планета “малої удачі”, тому цю “солодку парочку” (Юпітер-Венера) було досить добре видно на вечірньому небосхилі. Сьогодні Венера залишила сектор Стрільця й перейшла в сектор Козерога, куди за тиждень перейде й Юпітер. Тож той щасливчик, хто ще купається в останніх променях слави, любові й успіху, незабаром відчує на собі байдужий погляд Козерога — приземлення обіцяє бути жорстким. Але, приблизно до середини січня, життєствердної оптимістичної “стрілецько-юпітеріанської” енергії ще вистачатиме для всіх... Тож проживіть цей день із задоволенням, ставлячи перед собою високу й амбітну мету!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1999 – -17,6, а найтеплішим у 1928 – +13,0.