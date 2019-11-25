Вийшов спеціальний ролик до дев'ятого епізоду "Зоряних воєн"
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Укрінформ
Компанія Disney виклала у мережу спеціальний ролик до дев'ятого епізоду "Зоряних воєн" - "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".
Про це повідомляє Укрінформ.
Фільм "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" стане дев'ятою й останньою частиною кіносаги. Режисером фільму став Джей Джей Абрамс, який раніше зняв VII епізод. Режисером перших шести частин саги був Джордж Лукас.
В український прокат cтрічка "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" вийде 19 грудня 2019 року.