Вийшов спеціальний ролик до дев'ятого епізоду

Вийшов спеціальний ролик до дев'ятого епізоду "Зоряних воєн"

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Укрінформ
Компанія Disney виклала у мережу спеціальний ролик до дев'ятого епізоду "Зоряних воєн" - "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".

Про це повідомляє Укрінформ.

Фільм "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" стане дев'ятою й останньою частиною кіносаги. Режисером фільму став Джей Джей Абрамс, який раніше зняв VII епізод. Режисером перших шести частин саги був Джордж Лукас.

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В український прокат cтрічка "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" вийде 19 грудня 2019 року.

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