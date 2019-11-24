У Єгипті вперше показали мумії тварин зі стародавнього некрополя
Про це повідомляє ВВС Україна.
"У суботу влада Єгипту вперше представила артефакти на виставці біля некрополя Саккара", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, йдеться про знайдені під товщею піску сотні артефактів, зокрема маски, статуетки, а також муміфікованих котів, крокодилів, кобр і птахів.
Серед знайдених мумій, за попередніми оцінками експертів, є двоє левенят — нині міністерство у справах старожитностей Єгипту проводить аналізи, щоб у цьому впевнитися.
На відміну від муміфікованих котів, яких археологи знаходять доволі регулярно, виявлення неушкоджених левів, і особливо їхніх дитинчат, трапляється рідко.
Однією з найзначніших знахідок некрополя єгипетський чиновник Мостафа Вазирі назвав велику статую жука-скарабея. "Найпрекрасніше відкриття з цих сотень знахідок — цей скарабей. Це найбільший скарабей у світі", - сказав він.
Велику гробницю з муміфікованими тваринами виявили торік біля ступінчастої піраміди Джосера у Саккарі, на південь від столиці Єгипту.
Саккара - це стародавній могильник, який був некрополем Мемфіса, столиці Давнього Єгипту. Розташований приблизно за 30 км на південь від Каїра, некрополь Саккара був місцем поховання понад 3 тис. років і нині є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО.
Фото: KHALED DESOUKI, GETTY IMAGES