Циліндр Гітлера пішов з молотка за €50 тисяч

Мюнхенський торговий дім Hermann Historica провів аукціон особистих речей Адольфа Гітлера та Єви Браун, який викликав чимало критики.

Про торги повідомляє телеканал n-tv.

"Гітлерівський капелюх та коктейльне плаття Єви Браун: аукціон предметів, що належали керівним особам націонал-соціалістів, викликав більший інтерес, ніж очікували організатори…, ціни були набагато вищими, ніж передбачалося", - повідомляє ЗМІ.

Зокрема, за розкішне видання "Mein Kampf" Адольфа Гітлера новий власник сплатив 130 євро - удвічі більше за первісну ціну. Коктейльне плаття супутниці Гітлера Єви Браун пішло за 4600 євро, майже вдвічі дорожче, ніж очікувалося. Складний циліндр Гітлера був проданий за прогнозовані організаторами 50 тис. євро. Окрім того, змінила власника військова відзнака-підвіска — дубове листя з мечами та діамантами до Рицарського Залізного хреста — за 135 тис. євро.

Загалом було виставлено 800 лотів. Торги відбувалися в середу і мали закінчитися о 18 годині, але затягнулися за північ, настільки високим був інтерес. Ставки через Інтернет у п’ять разів перевищили звичайну кількість, а в залі на 50 осіб учасники торгів змушені були стояти через нестачу місць.

Організатори відкидають критику (Асоціація євреїв Європи, приміром, закликала скасувати аукціон), що подібні акції провокують неонацистські сентименти. Вони стверджують, що подібні речі купують не "приховані нацисти", а музеї та приватні колекціонери, які дуже уважно ставляться до цієї теми.

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Це не перший аукціон подібного роду, який проводить Hermann Historica. Мюнхенський аукціонний дім вже кілька років влаштовує торги нацистськими предметами. Наприклад, у 2016 році кітель Гітлера пішов з молотка за 275 тис. євро.

Фото: picture alliance/dpa