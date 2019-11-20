20 листопада: народний календар і астровісник

Чи куватиме лід зимовий Федот, спостерігаємо за нічним небом і як справи у Меркурія.

Сьогодні святого мученика Феодота Анкірського. Цей святий жив у 2-ій половині ІІІ – першій половині ІV століття в місті Анкірі. Він мав родину й був власником невеличкого придорожнього готелю. Коли розпочались переслідування християн, чоловік давав прихисток багатьом браттям і сестрам по вірі. Згодом він і сам став одним із переслідуваних, а потім і страчених.

«Мученик Федот лід кує», - казали наші пращури, знаючи, що о цій порі «Річки льодом вкривалися – зимові дороги відкривалися». Не забуваймо, що завтра в нас свято архістратига Михаїла, тож варто звернути увагу на погоду. Якщо ніч напередодні Михайла зоряна – зима буде лютою. Коли ж небо було закрите хмарами — на теплу. А про затяжну зиму свідчило сухе не опале листя на деревах. Як кажуть, поживемо — побачимо, адже Великдень наступного року “середній” – 19 квітня.

У ніч напередодні Михаїла намагалися допізна не вештатися надворі; сни вважалися віщими.

З іменинами вітайте Валерія, Афанасія, Кирила, Михайла, Олександра, Сергія.

24 місячний день, від Лева Місяць перейде до Діви. Крім того, пізно ввечері Меркурій зупиняється в своєму ретроградному русі й повертається (візуально), аби “кинутися” навздогін Сонцю, від якого він добряче відстав. За Сонцем він слідуватиме завтра, тому сьогодні швидкість будь-яких наших реакцій суттєво загальмована. Важливі переговори, подорожі, підписання договорів, угод, документів ліпше відкласти. Кількість ДТП у цей період може суттєво зрости. Ключові слова дня: апатія, порожнеча після досягнення мети, відновлення сил, психологічна адаптація.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1993 – -16,7, а найтеплішим у 1926, 1963 – +14,2.