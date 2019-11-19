Пригоди українців… у Голлівуді. Кіно дня

Когось фільм позбавить ілюзій, когось, навпаки, – надихне

В українському прокаті стартував документальний фільм, побудований на реальних історіях емігрантів з України, які певним чином дотичні до голлівудського кінематографу.

Повнометражну документальну стрічку під назвою «З України до Голлівуду» створили режисери Станіслав Сукненко та Галина Кувівчак-Сахно, продюсери – Олег Щербина та Юлія Чернявська. Йдеться про фільм, у якому поєднано елементи енциклопедії кіно із реальними історіями живих людей, емігрантів з території теперішньої України, чиє життя у якийсь спосіб було пов’язане із голлівудським кінематографом.

Більшість цих емігрантів складають люди розмаїтого етнічного походження, серед яких найбільше євреїв. Відомо, що саме євреї створили Голлівуд, і багато хто із них походить з території теперішньої України. Саме євреї (українські, польські, литовські, німецькі, угорські) перетворили каліфорнійські кіностудії на правдиві конвеєри мрій, зробивши американську мрію найбажанішою у світі. У такий спосіб вони стали своїми у країні, яка неохоче робила чужинців частиною власної еліти.

Анатолій Кокуш. Фото: ukrainethebest

Етнічні українці, які емігрували в Америку з різних регіонів, із розмаїтих міркувань та у різний час, також долучилися до голлівудського кінематографа – і на дуже різних рівнях: від костюмерів, гримерів, акторів, музикантів, композиторів, майстрів спеціальних ефектів, технічних працівників – до педагогів акторських шкіл, продюсерів, студійних адміністраторів. Багатьох із них ми знаємо і без цього фільму, як, скажімо, лауреата технічного «Оскара» – інженера Анатолія Кокуша, відомого своїми операторськими кранами та іншими технічними новаціями; про деяких, як про харків’янина Євгена Мамута, який розробляв спеціальні ефекти до фантастичних фільмів, зокрема, до «Хижака» 1987 року, детально дізнаємося з цього фільму.

Євген Мамут. Фото з сайту te.20minut.ua

А є ще Володимир Палагнюк (Джек Пеланс), Едвард Дмитрик, Наталі Вуд, Володимир (Біл) Титла та безліч інших, про яких ідеться у фільмі. Їхня ідентифікація не є такою простою, оскільки багато хто із них були вимушені брати артистичні псевдоніми та приховувати, що вони українці. За словами авторів фільму, до такого кроку їх змушувала тодішня політична ситуація.

Композиційно стрічка складається із чергування стислого довідкового матеріалу із живими репортажами з сучасних кінематографічних центрів Америки, а також інтерв’ю із людьми, які зробили там кар’єру чи просто зуміли проявити себе у той чи інший спосіб. Фільм знімався у Києві, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Лас-Веґасі, штаті Масачусетс.

Усі ці історії поєднує молода українська акторка Іванка Сахно, яка разом із батьками перебралася до Америки у п'ятнадцять років. Акторка живе від батьків окремо – у Нью-Йорку, вивчаючи акторську майстерність та американське життя. Все це потрібно для того, аби стати своєю у Голлівуді. Сьогодні фільмографія Сахно не дуже багата, проте вона щороку поповнюється новими фільмами. Минулого року українці могли бачити дві стрічки за її участю – «Тихоокеанський рубіж. Повстання» та «Шпигун, який мене кинув», де вона зіграла з іще однією представницею України в Голлівуді – Мілою Куніс.

Івани Чаббак. Фото з архіву Івани Чаббак, eclectic-magazine

Серед інших персонажів фільму – колишній киянин Вадим Перельман, який дебютував зі стрічкою «Дім із піску та туману», що була номінована на «Оскара», а такожж педагог з акторської майстерності Іванна Чаббак, актор Ілля Волох, музикант та продюсер Вірко Балей, колишній віце-президент кінокомпанії «Метро-Ґолдвін-Маєр» Любов Кеске. Їхні історії – найповніші (наскільки це можливо у фільмі, де поєднано безліч розмаїтих тем), емоційно наснажені, сповнені й творчих амбіцій, і непростих життєвих випробувань.

Петро Борисів. Скріншот з відео

Продюсер Петро Борисів цікаво розповів про лауреата «Оскара» Володимира Палагнюка, який ніколи не приховував свого українського походження і навіть мріяв у Голлівуді зіграти Тараса Бульбу.

Фільму «З України до Голлівуду» передувала англомовна книга-альбом Станіслава Сукненка, яку він писав десять років. Ця книга включає у себе сто імен вихідців з України, які працювали у Голлівуді. За словами автора, він нещодавно закінчив писати продовження, де наведено ще сто імен. У планах – написати подібну книгу про українців у європейському кінематографі.

Станіслав Сукненко (праворуч). Фото з сайту te.20minut.ua

Якщо якось підсумовувати враження від фільму, то вони не будуть однозначними. З одного боку, стрічка торкається цікавої теми, з іншого – автори не до кінця визначилися із жанром свого фільму, він, здається, прагне охопити неохопне та поєднати часто непоєднуване. У фільмі багато цікавих історії, непересічних людських доль, які, зрештою, могли бути пов’язаними із Голлівудом, а могли і пройти повз нього, бо для багатьох цих людей, схоже, Голлівуд не мав особливого значення. Життя емігранта саме по собі не є медом і потребує від людини, яка наважилися на цей крок, непересічних особистих якостей. У фільмі ця тема наявна, проте тільки пунктиром.

Велика кількість персонажів не дає можливості зосередитися та вибрати якусь одну долю, яка була би показовою для кар’єри українця в Голлівуді, особливо сучасного. Навіть шлях молодої Іванки Сахно показаний у фільмі досить поверхнево, тому не може слугувати рольовою моделлю чи прикладом для наслідування.

Залишилися за кадром й найвідоміші сучасні Голлівудські актори українського походження, про яких тільки згадують автори картини, – сестри Віра і Таїсія Фарміґи, Міла Куніс, Міла Йовович, Катерина Винник. Зрештою, саме вони могли б розповісти про Голлівудське життя детальніше – і з перших вуст. Тут багато нюансів та подробиць, про які варто знати – особливо тим, хто мріє завоювати Голлівуд.

Відтак складається враження, що картина «З України до Голлівуду» – плід певного компромісу, оскільки автори взяли потроху всього, зробивши своєрідний фільм-калейдоскоп. За бортом стрічки залишилося безліч матеріалу, який, сподіваємося, колись стане частиною або нового фільму, або ввійде у розширену версії вже існуючого.

У будь-якому разі – фільм вартий уваги сучасного глядача, у ньому він знайде багато цікавої інформації, яка, сподіваємося, підштовхне його до кращого розуміння світу, про який багато хто мріє – Голлівуду. Когось фільм позбавить ілюзій, когось, навпаки, – надихне.

Ігор Грабович. Київ