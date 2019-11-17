Time назвав найкращі фільми десятиліття

Журнал Time визначився з власним списком найкращих кінокартин десятиліття, прем'єра яких відбулася в період з 2010 по 2018 рік.

Відповідний список розміщений на сайті видання. Фільми обирала кінокритик Time та номінант Пулітцерівської премії в галузі критики Стефані Захарек. Вона наголосила, що рейтинг відображає виключно її суб'єктивну думку. Список найкращих фільмів десятиліття від Time: - “Десь”, Софія Коппола, 2010 рік; - “Печера забутих снів”, Вернер Херцог, 2011 рік; - “Меланхолія”, Ларс фон Трієр, 2011 рік; - “Перед північчю”, Річард Лінклейтер, 2013 рік; - “Фенікс”, Крістіан Петцольд, 2014 рік; - “Джон Вік”, Чад Стахелскі та Девід Літч, 2014 рік; - “Сельма”, Ава Дюверном, 2014 рік; - “Місячне світло”, Баррі Дженкінс, 2016 рік; - “Загублене місто Z”, Джеймс Грей 2017 рік; - “Рома”, Альфонсо Куарон, 2018 рік.