Time назвав найкращі фільми десятиліття
Укрінформ
Журнал Time визначився з власним списком найкращих кінокартин десятиліття, прем'єра яких відбулася в період з 2010 по 2018 рік.
Відповідний список розміщений на сайті видання.
Фільми обирала кінокритик Time та номінант Пулітцерівської премії в галузі критики Стефані Захарек. Вона наголосила, що рейтинг відображає виключно її суб'єктивну думку.
Список найкращих фільмів десятиліття від Time:
- “Десь”, Софія Коппола, 2010 рік;
- “Печера забутих снів”, Вернер Херцог, 2011 рік;
- “Меланхолія”, Ларс фон Трієр, 2011 рік;
- “Перед північчю”, Річард Лінклейтер, 2013 рік;
- “Фенікс”, Крістіан Петцольд, 2014 рік;
- “Джон Вік”, Чад Стахелскі та Девід Літч, 2014 рік;
- “Сельма”, Ава Дюверном, 2014 рік;
- “Місячне світло”, Баррі Дженкінс, 2016 рік;
- “Загублене місто Z”, Джеймс Грей 2017 рік;
- “Рома”, Альфонсо Куарон, 2018 рік.