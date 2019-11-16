Померла керівник балету Національної опери Аніко Рехвіашвілі

16 листопада 2019 року на 56-ому році життя померла керівник балету Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, відомий балетмейстер Аніко Рехвіашвілі.

Як повідомили Укрінформу у прес-службі театру, Аніко Рехвіашвілі померла після тривалої хвороби.

“Вона тяжко хворіла. Навіть на виходила на роботу з початку театрального сезону. 12 грудня Аніко виповнилося б 56 років”, - уточнили у прес-службі.

Міністерство культури, молоді та спорту України висловило щирі співчуття з приводу смерті Аніко Рехвіашвілі.

У МКМС нагадали: Аніко Рехвіашвілі закінчила хореографічну студію Державного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. П. Вірського (1982), хореографічне відділення Київського інституту культури (1990). Вона була організатором, художнім керівником та балетмейстером балетного театру “Аніко балет” (1995). З 1996 року завідувала кафедрою сучасної класичної хореографії Національного університету культури та мистецтв.

Поставила хореографічні композиції «Болеро» (муз. М. Равеля), «Чотири поцілунки» (муз. Я. Сібеліуса), «Пристрасть» (муз. П. Габріеля), «Пори року» (муз. А. Вівальді), «Італійський альбом» (муз. Д. Ревербері), «Нескінчена сповідь» та багато інших.

Автор хореографічних постановок для драматичних театрів Києва, кіно та різноманітних шоу.

На сцені Національної опери України поставила балети «Віденський вальс» на муз. Штраусів, «Даніела» М. Чембержі, «Дама з камеліями» на муз. Л.В.Бетховена, І. Брамса, І. Пахельбеля та інш. композиторів, «Дафніс і Хлоя» М. Равеля, «Снігова королева» на муз. П. Чайковського та інш. композиторів, «Ночі в садах Іспанії» та «El sombrero de tres picos» на муз. М. Де Фальї, "Юлій Цезар" на муз. О. Респігі, «Половецькі танці» на муз. О. Бородіна, балетні сцени в операх "Мойсей" М. Скорика, "Ярослав Мудрий" Г. Майбороди, "Норма" В. Белліні, "Наталка Полтавка" М. Лисенка, низку хореографічних номерів і танців для солістів.

Лауреат Міжнародного конкурсу ім. Сержа Лифаря (1996, третя премія у номінації хореографія).

Лауреат 25-ї ювілейної премії "Київська пектораль" у номінації "Краще пластичне вирішення вистави" (балет "Снігова королева").