Презентували колекцію футболок, присвячену Олімпіаді-2020

Компанія "INTERTOP Ukraine" презентувала у Києві в Національному художньому музеї України (НХМУ) артколекцію футболок з авторськими принтами відомих українських художників, присвячену Олімпійським іграм 2020 року в Токіо.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Києві показали футболки, присвячені Олімпійським іграм-2020. Фото: Фото: Дмитро Стаховський/Укрінформ

"Ми є партнером Федерації легкої атлетики України, а минулого року почали співпрацю з Національним олімпійським комітетом України. Для цього ми об’єднали зусилля з НХМУ, щоб команда митців передала свій запал нашій збірній перед найважливішим спортивним заходом світу — Олімпійськими іграми 2020 року", - сказала директор з маркетингу INTERTOP Ukraine Валерія Толочина.

Президент НОК України Сергій Бубка зазначив, що подібні ініціативи дуже важливі для суспільства, адже привертають увагу до сфери спорту, мистецтва, моди. "У кожного українця буде чудова нагода приєднатися до нашої олімпійської сім’ї, відчути олімпійський дух й підтримати наших спортсменів", - наголосив він.

Зі свого боку, генеральний директор НХМУ Юлія Литвинець зазначила, що цей проєкт об’єднав сучасних художників та українських спортсменів, які відстоюватимуть честь України на Олімпіаді-2020 у Токіо.

На футболках зображені авторські принти — твори відомих українських художників, серед яких Назар Білик, Артем Волокітін, Люся Іванова, Алевтина Кахідзе, Саша Курмаз, Макс Пастушенко, Маша Рева, Микола Толмачев, Леся Хоменко та дизайнери студії "seri/graph" Женя Полосіна та Анна Іваненко.

Ці роботи будуть представлені в рамках спеціальної виставки у НХМУ, яка діятиме з 23 листопада до 6 грудня.

Крім того, колекція футболок надійде у продаж в мережу магазинів INTERTOP, а також буде доступна всім гостям Національного художнього музею України в березні 2020 року.

Кошти, зібрані від продажу футболок, будуть передані на підготовку української збірної до літніх Олімпійських ігор, які відбудуться у 2020 році в Токіо.

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Як повідомлялося, у вересні 2018 року Національний олімпійський комітет України та компанія INTERTOP оголосили про початок співпраці. У рамках підписання договору також була представлена капсульна колекція Braska для збірної України на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх, які відбулися в жовтні того ж року в Буенос-Айресі.