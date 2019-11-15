15 листопада: народний календар і астровісник

Нині преподобного Маркіана; шукаємо комах, що робить щука і в кого зіпсується настрій.

Сьогодні преподобного Маркіана Кірського – християнського святого, славетного сирійського пустельника, подвижника ІVстоліття. Маркіан народився в Сирії, в аристократичній родині, тому дитинство і юність провів у палацах. Утім, досягши 17-річчя, почав замислюватись над сенсом життя, а невдовзі залишив батьків і розкоші й подався в сувору сирійську пустелю. Там він влаштував собі малесеньку тісну келію і почав управлятися в молитвах і аскезі. З часом він досяг разючих результатів: по його молитвах зцілювалися ті, хто навіть і не сподівався на одужання, а біси тремтіли й тікали, куди очі бачили, від сили його молитви. Незабаром до нього приєдналося двоє учнів – Євсевій і Агапіт, а згодом й інші учні, – таким чином утворився монастир. Маркіан мав бездоганну духовну репутацію – до нього за настановами і порадами зверталися всі єпископи краю. Чимало учнів преподобного теж стали єпископами.

Українці на Маркіана займалися поточними справами й не святкували. Прикмета така: «Якщо на Маркіана з’являються комахи — зима буде теплою». А ще цього дня щука на глибину йде.

Іменинники сьогодні Маркіян і Костянтин.

19 місячний день. Майже до вечора п’ятниці настрій буде чудовий, а ось вже надвечір, коли Місяць переходитиме від Близнюків до Рака — може не те щоб різко зіпсуватися, але трохи піти на спад. Дасться взнаки втома і нервове напруження. У декого з’явиться просто нездоланне бажання чимшвидше чкурнути з роботи додому й опинитися у колі рідних та близьких. Щоби не зіпсувати собі вихідні, заздалегідь вирішіть і узгодьте, кого вам буде приємно бачити і чути поряд. Ненав’язливої п’ятниці!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 – -16,4, а найтеплішим у 1969 – +15,6.