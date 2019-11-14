Принц Чарльз випустить колекцію одягу для чоловіків та жінок

Син королеви Єлизавети ІІ, 70-річний принц Чарльз, випустить власну капсульну колекцію одягу для чоловіків і жінок.

Про це повідомляє Harper's Bazaar.

Благодійний фонд принца Чарльза The Prince's Foundation та італійська компанія Yoox Net-a-Porter вже почали працювати над створенням капсульної колекції, яка буде називатися The Modern Artisan (Сучасний ремісник).

«Розроблена в Італії та створена у Великобританії, колекція The Modern Artisan буде важливим підтвердженням того, як таланти та технології можуть працювати без рамок та кордонів», - сказав Федеріко Марчетті, голова та генеральний директор Yoox Net-a-Porter.

Колекція осінь-зима 2020-2021 буде представлена влітку наступного року. У ній буде використано текстиль ручної роботи. За її створення відповідатимуть молоді студенти з Великобританії та Італії.

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«Цей проєкт - частина довготривалого партнерства між Yoox Net-a-Porter та Фондом принца - допоможе новому поколінню навчитися поєднувати традиційні ремесла з творчістю в епоху цифрових технологій, він буде заснований на етичному підході до виробництва, впровадженню якого принц Уельський присвятив останні 40 років», - йдеться у заяві компанії.

Як зазначається, всі кошти, зібрані від продажу, будуть спрямовані в благодійний фонд. Одяг з капсульної колекції можна буде придбати на таких платформах, як Net-a-Porter, Mr Porter, The Outnet і Yoox.

Фото: MIKE WILKINSON