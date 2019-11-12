Головредом Financial Times вперше стала жінка

Головредом Financial Times вперше стала жінка

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Укрінформ
Уперше головним редактором газети Financial Times стала жінка, її імя Рула Халаф.

Про це повідомляє Independent.

“Financial Times обрала першу головну редакторку з початку свого заснування в 1884 році”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Рула Халаф працює в газеті вже понад 24 років. Вона зокрема була корреспондетом в Африці та активно висвітлювала події Арабської весни.

З 2016 року вона обіймала посаду заступника головного редактора.

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Зазначається, що Калах замінить Ліонеля Барбера, який попрацював у Financial Times 34 років, із яких 14 на посаді головред.

Новоспечена головна редакторка газети вже назвала її призначення справжнім привілеєм.

Фото: Financial Times

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